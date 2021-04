Tamponi Covid, prezzo calmierato in Piemonte (Di martedì 27 aprile 2021) Tamponi Covid a un prezzo calmierato, sia per quelli rapidi che molecolari per i cittadini che si rivolgeranno a laboratori privati. Lo ha confermato l’assessore alla sanità Luigi Icardi rispondendo a un’interrogazione del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano che ha osservato come “nel Lazio hanno fissato un prezzo di 22 euro a tampone, e in Emilia Romagna, 15 euro. Sarebbe significativo raggiungere un accordo anche in Piemonte”“Condivido la preoccupazione di avere prezzi diversificati in Piemonte, anche per questo abbiamo già avviato un’interlocuzione con i soggetti privati. Con loro faremo le valutazioni per arrivare a un prezzo medio accettato da tutti”, ha spiegato Icardi aggiungendo che la Regione punta ad aumentare in modo significativo il ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 27 aprile 2021)a un, sia per quelli rapidi che molecolari per i cittadini che si rivolgeranno a laboratori privati. Lo ha confermato l’assessore alla sanità Luigi Icardi rispondendo a un’interrogazione del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano che ha osservato come “nel Lazio hanno fissato undi 22 euro a tampone, e in Emilia Romagna, 15 euro. Sarebbe significativo raggiungere un accordo anche in”“Condivido la preoccupazione di avere prezzi diversificati in, anche per questo abbiamo già avviato un’interlocuzione con i soggetti privati. Con loro faremo le valutazioni per arrivare a unmedio accettato da tutti”, ha spiegato Icardi aggiungendo che la Regione punta ad aumentare in modo significativo il ...

