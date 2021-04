Recovery | Draghi | ‘1 mld per alloggi studenti | 500mln borse studio’

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) – “Il Piano interviene per garantire in maniera equa e adeguata il diritto allo studio, e stanzia quasi un miliardo per glistudenteschi, 500 milioni per ledi studio per accedere all’università. Prevede poi l’ampliamento dei dottorati, attraverso un finanziamento cumulativo di circa un miliardo”. Lo dice il premier Marionella replica alla Camera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

plan: gli approfondimenti Il pianoin 16 mossealla Camera: ", disporremo di 248 miliardi, no a ritardi e miopie"alla Camera: il discorso completo .Replica del presidente del Consiglio al dibattito sulplan. Alle 15 il premier si sposterà in Senato per tenere a Palazzo Madama le sue comunicazioni. Il Piano illustrato ieri dal premier alla Camera. 'Il Pil è caduto dell'8,7, i giovani e le ...Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, in Aula alla Camere per la replica al Pnrr. "In merito agli appalti - prosegue il premier - intendiamo riformare la disciplina nazionale ...L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.