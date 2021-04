Milva, in migliaia per l’ultimo saluto al Piccolo Teatro Strehler di Milano (Di martedì 27 aprile 2021) In migliaia in filo davanti al Piccolo Teatro Strehler di Milano per omaggiare per l’ultima volta Milva, la cantante scomparsa venerdì scorso a 81 anni Sono migliaia le persone accorse questa mattina, presso il Piccolo Teatro Strehler di Milano, per dare un ultimo saluto ad una delle icone della musica italiana, Milva, morta lo scorso venerdì all’età di 81 anni in seguito ad una malattia. In migliaia, chi con fiori, chi semplicemente per sfilare dinanzi al feretro, ma tutti con un profondo dolore per il vuoto che Milva lascerà in chi ha conosciuto l’epoca d’oro della canzone italiana. La pantera di Goro, così definita per la ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Inin filo davanti aldiper omaggiare per l’ultima volta, la cantante scomparsa venerdì scorso a 81 anni Sonole persone accorse questa mattina, presso ildi, per dare un ultimoad una delle icone della musica italiana,, morta lo scorso venerdì all’età di 81 anni in seguito ad una malattia. In, chi con fiori, chi semplicemente per sfilare dinanzi al feretro, ma tutti con un profondo dolore per il vuoto chelascerà in chi ha conosciuto l’epoca d’oro della canzone italiana. La pantera di Goro, così definita per la ...

