Milan | Cassano | “A livello fisico iniziano ad avere dei problemi” | News

(Di martedì 27 aprile 2021) Antonio, ex giocatore del, intervenuto come di consueto alla Bobo TV, ha parlato della partita disputata contro la Lazio

Antonioancora una volta protagonista su Bobo Tv , il canale Twitch di Christian Vieri di cui è ... "Io dicevo sempre: 'Se la Lazio vince, torna dentro al casino' e poi una tra Juve e...Parlando dell'ipotesi Spalletti al Napoli dice E se Adl volesse far pace con Gattuso ? Antonioha parlato dell'ipotesi, lanciata da Vieri, di un ritorno in Italia di Miralem Pjanic, all'Inter:...L'ex calciatore barese si è espresso in termini molto netti in merito alla corsa per un posto nella prossima Champions League.Dopo i tre punti ritrovati contro l'Hellas Verona, Antonio Conte guarda già alla prossima tappa verso lo scudetto. Sabato pomeriggio l'Inter farà visita al Crotone e ...