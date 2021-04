Migranti: naufragio di imbarcazione in Venezuela, sei morti (Di martedì 27 aprile 2021) Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dal Venezuela e diretto verosimilmente verso Trinidad e Tobago, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno sei morti e sette ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 aprile 2021) Un barcone con a bordo almeno 24 persone, salpato dale diretto verosimilmente verso Trinidad e Tobago, si è rovesciato in mare con un bilancio provvisorio di almeno seie sette ...

Avvenire_Nei : Stasera dalle 19.30 la Veglia di preghiera per le vittime del naufragio - SkyTG24 : '130 migranti sono morti in mare. Sono persone, sono vite umane che per due giorni interi hanno implorato invano ai… - amnestyitalia : ?? Notizie devastanti: sembra che oltre 100 richiedenti asilo siano morti per il naufragio al largo delle coste libi… - Salvo48798269 : RT @francofontana43: Palermo, in piazza dopo l'ultimo naufragio di migranti: 'Non si può far finta di nulla' - ludojona : RT @francofontana43: La veglia di @santegidionews per i migranti morti nell’indifferenza: «Si torni a soccorrere» -

Papa Francesco: ''Vergogna per l'aiuto negato ai migranti nel Mediterraneo'' Foto © Imagoeconomica ARTICOLI CORRELATI Naufragio al largo delle coste libiche, 130 migranti abbandonati al proprio destino Tragedia in mare, 130 morti. Gino Strada: ''Naufragio è assoluta vergogna ...

Migranti: naufragio di imbarcazione in Venezuela, sei morti

