Midnight Club Los Angeles: Complete Edition torna a sorpresa su Xbox (Di martedì 27 aprile 2021) Midnight Club Los Angeles: Complete Edition di Rockstar è stato rimesso in vendita sul Marketplace Xbox a sorpresa. Ad accorgersene sono stati gli utenti di Resetera i quali hanno notato che la versione Xbox 360 del tanto amato gioco di guida di Rockstar San Diego è stata resa disponibile per l'acquisto ancora una volta, al prezzo di 15 dollari. È una sorpresa perché Rockstar non ha segnalato la ripubblicazione del gioco. Qualcosa tuttavia sembra si sta decisamente muovendo all'interno di Rockstar, perché questa notizia arriva solo pochi giorni dopo che Rockstar ha rimosso Midnight Club 2 su Steam dopo averlo reso accidentalmente disponibile per l'acquisto per la prima volta in tre anni.

