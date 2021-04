Manutenzioni zero sull’A-10. Otto anni per dare torto ad Aspi. Un’ordinanza del Comune di Varazze impose i lavori. Ma Autostrade fece ricorso al Tar e al Consiglio di Stato (Di martedì 27 aprile 2021) Per lungo tempo le Manutenzioni lungo la rete autostradale in concessione sembrano essere state l’ultimo dei pensieri di Aspi. A confermare il pesante quadro tratteggiato dalla Procura di Genova chiudendo l’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi (leggi l’articolo) è arrivata ieri una sentenza del Consiglio di Stato che, a distanza di Otto anni dal provvedimento nei confronti di Autostrade per l’Italia emesso dal Comune di Varazze, ha avallato l’ordinanza con cui l’ente locale, ben cinque anni e mezzo prima della tragedia costata la vita a 43 persone, aveva ordinato alla società dei Benetton di eseguire le opere di manutenzione delle protezioni marginali e delle reti metalliche di protezione sui cavalcavia autostradali. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) Per lungo tempo lelungo la rete autostradale in concessione sembrano essere state l’ultimo dei pensieri di. A confermare il pesante quadro tratteggiato dalla Procura di Genova chiudendo l’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi (leggi l’articolo) è arrivata ieri una sentenza deldiche, a distanza didal provvedimento nei confronti diper l’Italia emesso daldi, ha avallato l’ordinanza con cui l’ente locale, ben cinquee mezzo prima della tragedia costata la vita a 43 persone, aveva ordinato alla società dei Benetton di eseguire le opere di manutenzione delle protezioni marginali e delle reti metalliche di protezione sui cavalcavia autostradali. ...

Advertising

Benjo36888305 : @erretti42 Aumenti tariffe, zero manutenzioni, abbiamo giá visto. Sto Draghi mi sembra na jattura. - robertocosta_ge : RT @PARCO_AVETO: Piccole manutenzioni in corso in #parcoaveto da stamattina al #LagodelleLame: riparazioni e manutenzioni postinvernali al… - sulsitodisimone : RT @PARCO_AVETO: Piccole manutenzioni in corso in #parcoaveto da stamattina al #LagodelleLame: riparazioni e manutenzioni postinvernali al… - PARCO_AVETO : Piccole manutenzioni in corso in #parcoaveto da stamattina al #LagodelleLame: riparazioni e manutenzioni postinvern… -

Ultime Notizie dalla rete : Manutenzioni zero Bicipolitana, definite le linee e i percorsi ... quartieri e frazioni compresi, consentendo spostamenti rapidi, sicuri e green, a inquinamento zero. che offre al suo interno le attrezzature meccaniche di base adatte a piccole manutenzioni sulle ...

Le 14 linee e i percorsi della bicipolitana di Cesena ... quartieri e frazioni compresi, consentendo spostamenti rapidi, sicuri e green, a inquinamento zero. che offre al suo interno le attrezzature meccaniche di base adatte a piccole manutenzioni sulle ...

Manutenzioni zero sull'A-10. Otto anni per dare torto ad Aspi LA NOTIZIA Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita nuova a Civita Castellana Annuncio vendita Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita nuova a Civita Castellana, Viterbo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...

Il traffico Il piano di Calenda per rigenerare la mobilità e i trasporti di Roma Il programma del candidato sindaco prevede l’acquisto di nuovi mezzi e la revisione della rete con interventi immediati e di lungo termine, e finanziabili con parte del miliardo e mezzo di euro che il ...

... quartieri e frazioni compresi, consentendo spostamenti rapidi, sicuri e green, a inquinamento. che offre al suo interno le attrezzature meccaniche di base adatte a piccolesulle ...... quartieri e frazioni compresi, consentendo spostamenti rapidi, sicuri e green, a inquinamento. che offre al suo interno le attrezzature meccaniche di base adatte a piccolesulle ...Annuncio vendita Fiat 500 1.0 Hybrid Dolcevita nuova a Civita Castellana, Viterbo nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...Il programma del candidato sindaco prevede l’acquisto di nuovi mezzi e la revisione della rete con interventi immediati e di lungo termine, e finanziabili con parte del miliardo e mezzo di euro che il ...