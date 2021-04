Manuela Ferrera rifatta: ha le protesi ai glutei? (Di martedì 27 aprile 2021) Manuela Ferrera a L’Isola dei Famosi è stata accusata da EManuela Tittocchia di essere “tutta rifatta” e di avere il silicone pure in faccia. Quest’ultima accusa è stata per l’ex meteorina di Emilio Fede un duro affronto tanto da aver lanciato un appello alla produzione: “Può venire un chirurgo plastico, il mio viso è naturale, non è silicone sono ossa, ho gli zigomi pronunciati come mia mamma! L’unica cosa che ho rifatto è il seno“. Ma dopo lo zigomi-gate nato e morto nell’arco di una litigata, durante la puntata di ieri sera è esploso il glutei-gate dato che Deianira Marzano ha sollevato un dubbio a riguardo: il lato B della bella Manuela Ferrera è tutta opera di madre natura e palestra o c’è lo zampino di un chirurgo plastico? Questa non è però la prima volta che ... Leggi su biccy (Di martedì 27 aprile 2021)a L’Isola dei Famosi è stata accusata da ETittocchia di essere “tutta” e di avere il silicone pure in faccia. Quest’ultima accusa è stata per l’ex meteorina di Emilio Fede un duro affronto tanto da aver lanciato un appello alla produzione: “Può venire un chirurgo plastico, il mio viso è naturale, non è silicone sono ossa, ho gli zigomi pronunciati come mia mamma! L’unica cosa che ho rifatto è il seno“. Ma dopo lo zigomi-gate nato e morto nell’arco di una litigata, durante la puntata di ieri sera è esploso il-gate dato che Deianira Marzano ha sollevato un dubbio a riguardo: il lato B della bellaè tutta opera di madre natura e palestra o c’è lo zampino di un chirurgo plastico? Questa non è però la prima volta che ...

