Lorella Boccia e Niccolò Presta | è in arrivo il primo figlio

(Di martedì 27 aprile 2021) Bebè in arrivo per Lorella Boccia e Niccolò Presta: l’ex ballerina di Amici e il manager, figlio di Lucio Presta, diventeranno genitori per la prima volta. L’annuncio, come ormai sempre più spesso accade quando di parla di celeb e non, è arrivato dagli account social della coppia, che ha condiviso con i follower una foto dell’ecografia.