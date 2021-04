Lipsia, Nagelsmann ai saluti: “Lascio qualcosa di speciale, sono entusiasta di allenare il Bayern” (Di martedì 27 aprile 2021) “Lipsia resterà sempre qualcosa di speciale per me. Non ho mai nascosto il fatto che sono entusiasta di poter allenare il Bayern Monaco e sarò felice di iniziare questo nuovo lavoro. È qualcosa di molto speciale per me assumere la carica di allenatore del Bayern”. Con queste parole Julian Nagelsmann ha voluto salutare il Lipsia e i tifosi della Bundesliga con una nota ufficiale sul sito del club dopo l’annuncio del suo addio a fine stagione. “Vorrei ringraziare Oliver Mintzlaff e tutti i responsabili del Lipsia per aver trovato una soluzione insieme al club bavarese per rendere possibile questo mio desiderio – ha continuato -. Lascerò il Lipsia con il ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) “resterà semprediper me. Non ho mai nascosto il fatto chedi poterilMonaco e sarò felice di iniziare questo nuovo lavoro. Èdi moltoper me assumere la carica di allenatore del”. Con queste parole Julianha voluto salutare ile i tifosi della Bundesliga con una nota ufficiale sul sito del club dopo l’annuncio del suo addio a fine stagione. “Vorrei ringraziare Oliver Mintzlaff e tutti i responsabili delper aver trovato una soluzione insieme al club bavarese per rendere possibile questo mio desiderio – ha continuato -. Lascerò ilcon il ...

