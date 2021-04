L'eredità, il nuovo campione Davide non ce la fa: 'Mi arrampico' (Di martedì 27 aprile 2021) La puntata di martedì 27 aprile de L'eredità non ha portato alcuna vittoria ma ha visto salire alla ribalta un nuovo campione: Davide. Arrivare al Triello e poi alla Ghigliottina non è stata una passeggiata dato che c'era un'accanita e preparatissima concorrenza. Alla fine Davide è riuscito ad avere la meglio sugli altri e ad avanzare alla fase finale del gioco presentandosi con la strepitosa cifra di 230 mila euro in gettoni d'oro. L'eredità, Davide supera Monica e Beatrice e vola alla Ghigliottina Ad arrivare al Triello sono state le ormai note Beatrice e Monica, insieme a loro c'era anche il nuovo campione Davide. Beatrice ha rischiato di essere eliminata, ma alla fine è riuscita a battere Ermanno al confronto. In ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 27 aprile 2021) La puntata di martedì 27 aprile de L'non ha portato alcuna vittoria ma ha visto salire alla ribalta un. Arrivare al Triello e poi alla Ghigliottina non è stata una passeggiata dato che c'era un'accanita e preparatissima concorrenza. Alla fineè riuscito ad avere la meglio sugli altri e ad avanzare alla fase finale del gioco presentandosi con la strepitosa cifra di 230 mila euro in gettoni d'oro. L'supera Monica e Beatrice e vola alla Ghigliottina Ad arrivare al Triello sono state le ormai note Beatrice e Monica, insieme a loro c'era anche il. Beatrice ha rischiato di essere eliminata, ma alla fine è riuscita a battere Ermanno al confronto. In ...

Advertising

fabiomarroni : RT @livagianluca: In edicola il nuovo numero de @le_scienze. C'è un mio articolo sulle le vicende dei SIN - Siti d'Interesse Nazionale: le… - radarzine : RT @livagianluca: In edicola il nuovo numero de @le_scienze. C'è un mio articolo sulle le vicende dei SIN - Siti d'Interesse Nazionale: le… - livagianluca : In edicola il nuovo numero de @le_scienze. C'è un mio articolo sulle le vicende dei SIN - Siti d'Interesse Nazional… - MauroVittorio4 : @Rafols46968519 Eh si. Ogni giorno si sforna un vocabolo nuovo generalmente formato da consonanti. Forse abbiamo l… - libero38 : particolare la conclusione dell'eredità del nuovo testamento che afferma di non cambiare assolutamente i valori espressi -