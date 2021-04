L’Affido, una storia di violenza prima serata in onda su Rai5 (Di martedì 27 aprile 2021) L’Affido è una storia di violenza che andrà in onda su Rai5, canale 23, è un film che ha vinto il Leone d’Argento al Festival di Venezia. L’Affido, una storia di violenza, in onda il film thriller-sociale su Rai5 (Screenshot)Dopo aver divorziato da Antoine, la sua ex moglie Myriam cercherà di ottener L’Affido esclusivo di Julien, il figli di 11 anni. Il giudice che è stato assegnato al caso deciderà di effettuare l’affidamento congiunto. Il figlio sarà ostaggio di un padre molto geloso ed irascibile, suo figlio vorrebbe proteggere sua madre dalle ripetute violenze fisiche e psicologiche dell’ex marito. L’ossessione dell’uomo è pronta a diventare una vera e propria furia cieca, ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)è unadiche andrà insu, canale 23, è un film che ha vinto il Leone d’Argento al Festival di Venezia., unadi, inil film thriller-sociale su(Screenshot)Dopo aver divorziato da Antoine, la sua ex moglie Myriam cercherà di otteneresclusivo di Julien, il figli di 11 anni. Il giudice che è stato assegnato al caso deciderà di effettuare l’affidamento congiunto. Il figlio sarà ostaggio di un padre molto geloso ed irascibile, suo figlio vorrebbe proteggere sua madre dalle ripetute violenze fisiche e psicologiche dell’ex marito. L’ossessione dell’uomo è pronta a diventare una vera e propria furia cieca, ...

Advertising

andrea_leo87 : @umanesimo @UDisattivata Chiaro che non sono lavatrici, ma se ho davanti due agenzie ed una approva un vaccino e l'… - giulio_galli : @raicinque Ma il titolo qual è ? Immagino sia L'affido - Una storia di violenza (Jusqu'à la garde) (2017) :-) - jakclive : Poi cominciò a dire: Un uomo piantò una vigna, l'affidò a dei coltivatori e se ne andò lontano per molto tempo! man… - UnitaNews : Minori stranieri non accompagnati, subito l’affido internazionale - - ve_ro_ni_ca_pi : @nerosalvo Ahahhahahah (che figura di merda). c’è una scena simile in “this is us” un telefilm su netflix, dove all… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Affido una “L’affido – Una storia di violenza” di Xavier Legrand stasera su Rai 5 Vivo Umbria