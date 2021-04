Viterbo, Talete Spa vota per l’ingresso di un privato nella gestione dell’acqua. I comitati: “Gravissimo scempio” (Di lunedì 26 aprile 2021) Acqua privatizzata e non più pubblica per un territorio di 350mila persone. Oggi questa non è più solo una minaccia ma un passo reale, dopo il voto favorevole all’ingresso di un socio privato per il 40 per cento delle quote nel Cda di Talete, l’ente gestore delle risorse idriche nella Provincia di Viterbo. Secondo quanto appreso da noi di TPI, su 26 sindaci presenti all’assemblea, 21 hanno detto Sì alla “scelta sul mercato di un player industriale”. Solo 3 sindaci hanno votato contro (i comuni di Bomarzo, Civita Castellana e Soriano) e solo 2 primi cittadini si sono astenuti (quelli di Farnese e Montefiascone). Privatizzazione selvaggia Talete Spa è una società pubblica partecipata dai 51 sindaci che fanno parte dell’ATO (l’ambito territoriale ottimale). Al ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 aprile 2021) Acqua privatizzata e non più pubblica per un territorio di 350mila persone. Oggi questa non è più solo una minaccia ma un passo reale, dopo il voto favorevole aldi un socioper il 40 per cento delle quote nel Cda di, l’ente gestore delle risorse idricheProvincia di. Secondo quanto appreso da noi di TPI, su 26 sindaci presenti all’assemblea, 21 hanno detto Sì alla “scelta sul mercato di un player industriale”. Solo 3 sindaci hannoto contro (i comuni di Bomarzo, Civita Castellana e Soriano) e solo 2 primi cittadini si sono astenuti (quelli di Farnese e Montefiascone). Privatizzazione selvaggiaSpa è una società pubblica partecipata dai 51 sindaci che fanno parte dell’ATO (l’ambito territoriale ottimale). Al ...

