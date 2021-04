Tuchel | Superlega? a me non piace nuova Champions

(Di lunedì 26 aprile 2021) "Confido al 100% nell'arbitraggio, nell'Uefa e in ogni direttore di gara che opera a questo livello. Credo che l'arbitro farà del suo meglio, e non credo che possano esserci vantaggi o svantaggi di un ...

Ma come avrebbe reagito se, a causa del fatto di essere un socio della, il Chelsea fosse stato escluso con effetto immediato dalla Champions? "Era una mera ipotesi - la risposta di- ...E daarriva anche una frecciata a Ceferin sulla nuova Champions che dovrebbe partire nel ... Tutte le discussioni sullaforse vogliono dire che il nuovo format non soddisfa. La Uefa ha ...(ANSA) - MADRID, 26 APR - "Confido al 100% nell'arbitraggio, nell'Uefa e in ogni direttore di gara che opera a questo livello. Credo che l'arbitro farà del suo meglio, e ...La sfida fra Real e Chelsea si presta a diversi aspetti e livelli di dietrologia, Il tecnico è molto chiaro al riguardo.