Tommaso Zorzi pronto a debuttare su Italia 1 con un nuovo format?

(Di lunedì 26 aprile 2021)per? Come ogni lunedì ad Ogni Mattina torna lo spazio dedicato al gossip. Santo Pirrotta (esperto del settore) ha parlato die delle colleghe opinioniste de L’Isola dei Famosi, per poi concentrarsi sui progetti lavorativi del giovane influencer. Pare che ha rete del Biscione dopo avergli affidato il ruolo L'articolo proviene da Novella 2000.

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Intervistato da Giuseppe Candela via Fatto Quotidiano, Alfonso Signorini si è detto scettico sulla sovraesposizione monster di, vincitore del suo ultimo Gf Vip. Perché su Canale 5, oramai, ad ogni ora della sera c'è, splamato un po' ovunque. Forse un po' troppo ovunque. "Se devo essere sincero lo ...Su Canale 5 la terza puntata di 'Avanti un altro pure di sera', con Paolo Bonolis alla conduzione, ha proposto il confronto Sosia vs Virtù (Justine Mattera, Lorella Boccia,, Pablo e ...Tommaso Zorzi ha pubblicato una storia per condividere i suoi momenti del fine settimana. Ecco cosa fa l'influencer per passare il tempo.Il successo di Tommaso Zorzi cresce di giorno in giorno. Il ragazzo, dopo aver vinto il Grande Fratello Vip, è infatti stato scelto come ...