Superlega, chi si iscrive è fuori dalla Serie A (Di lunedì 26 aprile 2021) Chi si iscrive alla Superlega finisce fuori dal campionato italiano. La Figc vara una norma ad hoc per evitare la nascita di competizioni al di fuori del controllo di Fifa e Uefa. Juventus, Milan e Inter sono state tra le 12 società fondatrici della Superlega: il progetto, però, è entrato in fase di stallo. "Ai fini della iscrizione al campionato la società si impegna a non partecipare a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa, dalla Uefa e dalla Figc. La partecipazione a competizioni organizzate da associazioni private non riconosciute dalla Fifa dalla Uefa e dalla Figc comporta la decadenza della affiliazione. La disputa di gare e tornei amichevoli non ...

