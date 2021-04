Riciclo barattoli di vetro: crea queste splendide lanterne per il tuo giardino (Di lunedì 26 aprile 2021) Riciclo barattoli di vetro: ecco come trasformarli in lanterne! Vorreste illuminare il vostro giardino senza spendere grandi cifre? Riciclando dei barattoli di vetro, potrete realizzare delle meravigliose lanterne. Ecco come fare. 1.lanterne con le luci a pile Le luci a pile sono perfette per illuminare una lanterna, perchè possono essere inserite all’interno di un barattolo o di un altro contenitore. Se volete rendere più particolare la vostra lanterna, potete aggiungere dei fiori o delle piantine finte. Fonte immagine 2.Come posizionare le luci led a pile Prendete un barattolo di vetro accuratamente ripulito del suo contenuto e inserite al suo interno, anche in modo disordinato, il filo delle luci, lasciando la ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 26 aprile 2021)di: ecco come trasformarli in! Vorreste illuminare il vostrosenza spendere grandi cifre? Riciclando deidi, potrete realizzare delle meravigliose. Ecco come fare. 1.con le luci a pile Le luci a pile sono perfette per illuminare una lanterna, perchè possono essere inserite all’interno di un barattolo o di un altro contenitore. Se volete rendere più particolare la vostra lanterna, potete aggiungere dei fiori o delle piantine finte. Fonte immagine 2.Come posizionare le luci led a pile Prendete un barattolo diaccuratamente ripulito del suo contenuto e inserite al suo interno, anche in modo disordinato, il filo delle luci, lasciando la ...

