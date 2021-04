Recovery: Draghi, 'ritardi, inefficenze e miopi visioni di parte peseranno su nostre vite' (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Sia chiaro che, nel realizzare i progetti, ritardi, inefficienze, miopi visioni di parte anteposte al bene comune peseranno direttamente sulle nostre vite. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio". Lo dice il premier Mario Draghi alla Camera. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) Roma, 26 apr. (Adnkronos) - "Sia chiaro che, nel realizzare i progetti,, inefficienze,dianteposte al bene comunedirettamente sulle. Soprattutto su quelle dei cittadini più deboli e sui nostri figli e nipoti. E forse non vi sarà più il tempo per porvi rimedio". Lo dice il premier Marioalla Camera.

Advertising

fattoquotidiano : LA FRASE DEL GIORNO Mentre il Cdm slitta nella notte, la Bellanova twitta: “Il #Recovery di Conte non era all’altez… - ivanscalfarotto : Il Recovery Plan di Draghi è un vero atto di riforma per l’Italia di domani che investe nella crescita del Paese.… - marcodimaio : Senza l’autorevolezza e la forza del presidente #Draghi, oggi avremmo un recovery plan ancora in bilico e rimaneggi… - iostoconGiorgia : RT @GiorgiaMeloni: In Cdm premier Draghi e ministro Franco hanno fatto sapere che il Recovery Plan italiano ha ricevuto il “disco verde” de… - repubblica : RT @giusmo1: Recovery, #Draghi presenta #Pnrr alla Camera: 'C'è il destino dell'Italia e sua credibilità' -