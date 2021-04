“Nomadland” trionfa agli Oscar, niente statuette per l'Italia (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Oscar insoliti ed epocali questi del 2021: storici per date e circostanze, divisi per location (Dolby theatre e Union Station) e distanziamento imposti ma inclusivi ed all'insegna dei primati, delle prime volte soprattutto per quel che riguarda la diversity nell'industria cinematografica, a cominciare dal trionfatore assoluto di questa 93esima edizione appena conclusasi, Nomadland di Chloè Zhao che si porta a casa le tre statuette più importanti: Miglior Film, Miglior Regia e Miglior attrice protagonista a Frances McDormand che raggiunge quota tre Oscar nella sua carriera (4 se si considera quello vinto come produttrice di Nomadland). Colpisce infatti la vittoria prevista di Zhao soprattutto perchè la regista da questa notte si guadagna tre grandi risultati: è la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 26 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –insoliti ed epocali questi del 2021: storici per date e circostanze, divisi per location (Dolby theatre e Union Station) e distanziamento imposti ma inclusivi ed all'insegna dei primati, delle prime volte soprattutto per quel che riguarda la diversity nell'industria cinematografica, a cominciare daltore assoluto di questa 93esima edizione appena conclusasi,di Chloè Zhao che si porta a casa le trepiù importanti: Miglior Film, Miglior Regia e Miglior attrice protagonista a Frances McDormand che raggiunge quota trenella sua carriera (4 se si considera quello vinto come produttrice di). Colpisce infatti la vittoria prevista di Zhao soprattutto perchè la regista da questa notte si guadagna tre grandi risultati: è la ...

