Moratti: “Fa impressione ripresa e bel gioco del Napoli” (Di lunedì 26 aprile 2021) Moratti: “Fa impressione la ripresa del Napoli così come anche il bel gioco. Inter? Non torno, spero Zhang risolva i problemi” Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare del Napoli, della squadra nerazzurra e di altro. Queste le sue parole: SULL’ INTER CHE SI AVVIA A VINCERE LO SCUDETTO “Scudetto? Arriverebbe dopo un po’ di tempo, sarebbe necessario per mantenere il carattere internazionale. I punti per scaramanzia non si contano mai, aspettiamo che la matematica ci dia ragione. Mi sembra che la squadra sia assolutamente in una situazione molto positiva. Conte è stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di giocare che hanno reso la squadra fortissima e adatta a questo ... Leggi su retecalcio (Di lunedì 26 aprile 2021): “Faladelcosì come anche il bel. Inter? Non torno, spero Zhang risolva i problemi” Massimo, ex presidente dell’Inter, è intervenuto a Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” per parlare del, della squadra nerazzurra e di altro. Queste le sue parole: SULL’ INTER CHE SI AVVIA A VINCERE LO SCUDETTO “Scudetto? Arriverebbe dopo un po’ di tempo, sarebbe necessario per mantenere il carattere internazionale. I punti per scaramanzia non si contano mai, aspettiamo che la matematica ci dia ragione. Mi sembra che la squadra sia assolutamente in una situazione molto positiva. Conte è stato molto bravo, ha creato un ambiente e un modo di giocare che hanno reso la squadra fortissima e adatta a questo ...

