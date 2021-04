Lo smart working semplificato è stato prorogato fino al 31 luglio (Di lunedì 26 aprile 2021) Il decreto Riaperture estende di altri tre mesi la durata del regime speciale per il lavoro agile, che potrà essere attivato senza accordi singoli individuali fra datore e lavoratore Foto di Welcome to all and thank you for your visit ! ? da PixabayLo smart working semplificato può continuare per altri tre mesi: il governo lo ha deciso nel decreto legge “Riaperture” di giovedì (52 del 2021), prorogando la scadenza al 31 luglio. fino a quella data aziende e datori di lavoro potranno effettuare il caricamento telematico massivo delle comunicazioni di lavoro agile, senza dover passare da formali accordi individuali che renderebbero più complicata la procedura, come vorrebbe la legge 81 del 2017, in vigore in epoca pre-Covid. Salta quindi la data del 30 aprile, fissata in precedenza dal decreto ... Leggi su cityroma (Di lunedì 26 aprile 2021) Il decreto Riaperture estende di altri tre mesi la durata del regime speciale per il lavoro agile, che potrà essere attivato senza accordi singoli individuali fra datore e lavoratore Foto di Welcome to all and thank you for your visit ! ? da PixabayLopuò continuare per altri tre mesi: il governo lo ha deciso nel decreto legge “Riaperture” di giovedì (52 del 2021), prorogando la scadenza al 31a quella data aziende e datori di lavoro potranno effettuare il caricamento telematico massivo delle comunicazioni di lavoro agile, senza dover passare da formali accordi individuali che renderebbero più complicata la procedura, come vorrebbe la legge 81 del 2017, in vigore in epoca pre-Covid. Salta quindi la data del 30 aprile, fissata in precedenza dal decreto ...

