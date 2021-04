Liga, Isak lancia la Real Sociedad: Eibar ancora ko (Di lunedì 26 aprile 2021) Eibar (SPAGNA) - La Real Sociedad trionfa 1 - 0 sul campo dell' Eibar , conquista la seconda vittoria di fila dopo il successo casalingo contro il Celta Vigo e consolida il quinto posto nella ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 aprile 2021)(SPAGNA) - Latrionfa 1 - 0 sul campo dell', conquista la seconda vittoria di fila dopo il successo casalingo contro il Celta Vigo e consolida il quinto posto nella ...

Advertising

sportli26181512 : Eibar-Real Sociedad 0-1: Vittoria per il Real Sociedad che è riuscito a battere a domicilio l'Eibar per 1-0 nel mat… - sportface2016 : #Liga 2020/2021: la #RealSociedad assapora l’Europa grazie a #Isak, nei guai l’#Eibar - sportli26181512 : Liga, Isak lancia la Real Sociedad: Eibar ancora ko: La formazione di Alguacil vince 1-0 in trasferta e consolida i… -