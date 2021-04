Lazio, 3-0 con doppio Correa e Immobile. Proteste Milan sul secondo gol (Di lunedì 26 aprile 2021) All’Olimpico si affrontano Lazio e Milan per la gara che chiude la 33a giornata di Serie A 2020-21. Biancocelesti che vanno in vantaggio dopo soli 2? con Joaquin Correa: l’argentino è protagonista di un dai e vai con Immobile ed è freddo nell’uno contro uno con Donnarumma, superandolo in dribbling e depositando a porta spalancata. Calhanoglu aveva avuto la prima chance del match quando erano trascorsi soltanto 21 secondi sul cronometro dell’arbitro Orsato. Immobile e Correa sfiorano il raddoppio per una Lazio che è vivissima in questa prima fase, alla mezz’ora il Milan reagisce con Rebic prima e con Calhanoglu poi, con il turco che perde il tempo della conclusione e rende facile l’intervento a Reina. Al 44? un contropiede di ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 26 aprile 2021) All’Olimpico si affrontanoper la gara che chiude la 33a giornata di Serie A 2020-21. Biancocelesti che vanno in vantaggio dopo soli 2? con Joaquin: l’argentino è protagonista di un dai e vai coned è freddo nell’uno contro uno con Donnarumma, superandolo in dribbling e depositando a porta spalancata. Calhanoglu aveva avuto la prima chance del match quando erano trascorsi soltanto 21 secondi sul cronometro dell’arbitro Orsato.sfiorano il radper unache è vivissima in questa prima fase, alla mezz’ora ilreagisce con Rebic prima e con Calhanoglu poi, con il turco che perde il tempo della conclusione e rende facile l’intervento a Reina. Al 44? un contropiede di ...

