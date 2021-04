La Juventus in una settimana dalla Superlega all’Europa League (Di lunedì 26 aprile 2021) È una settimana che i tifosi della Juventus non dimenticheranno facilmente. Dovremmo dire una stagione. Ma fermiamoci all’ultima settimana. Andrea Agnelli li ha portati a schiantarsi sugli scogli. Prima, con l’ingaggio di Andrea Pirlo che in tanti mesi non è riuscito a dare uno straccio di gioco alla Juve e adesso i bianconeri sono quinti in classifica. Poi, con la trovata della Superlega. Per provare a sfuggire a un bilancio gruviera che sarà presentato a giugno, con un rosso da fallimento, Agnelli con Florentino Perez e altri dieci club ha escogitato la Superlega. Sappiamo com’è finita. E adesso che la Superlega è naufragata, la Juventus Agnelli e i loro tifosi si ritrovano in Europa League. Se il campionato finisse oggi – mancano cinque giornate – ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 26 aprile 2021) È unache i tifosi dellanon dimenticheranno facilmente. Dovremmo dire una stagione. Ma fermiamoci all’ultima. Andrea Agnelli li ha portati a schiantarsi sugli scogli. Prima, con l’ingaggio di Andrea Pirlo che in tanti mesi non è riuscito a dare uno straccio di gioco alla Juve e adesso i bianconeri sono quinti in classifica. Poi, con la trovata della. Per provare a sfuggire a un bilancio gruviera che sarà presentato a giugno, con un rosso da fallimento, Agnelli con Florentino Perez e altri dieci club ha escogitato la. Sappiamo com’è finita. E adesso che laè naufragata, laAgnelli e i loro tifosi si ritrovano in Europa. Se il campionato finisse oggi – mancano cinque giornate – ...

