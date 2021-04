"I partiti sono superati", e Rousseau conferma la sua svolta 'laica' (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - "Rousseau in futuro sarà uno spazio di confronto e di offerta politica laico, trasversale e aperto a tutti quei cittadini che intendano portare avanti le proprie battaglie all'insegna del civismo inclusivo". L'Associazione, dal Blog delle Stelle, conferma la direzione di marcia ormai autonoma da M5s e inquadra il futuro osservando del resto che "stiamo assistendo già da tempo ad un mutamento radicale del modo di fare politica", e che dunque "le generazioni future vivranno in una società nella quale l'idea stessa di partiti e movimenti come li conosciamo oggi sarà superata". "La politica sarà basata su una estrema personalizzazione degli interessi civici individuali e sulle battaglie che i singoli cittadini costruiranno dal basso", pronostica Rousseau che spiega di volere "lavorare affinchè queste battaglie e ... Leggi su agi (Di lunedì 26 aprile 2021) AGI - "in futuro sarà uno spazio di confronto e di offerta politica laico, trasversale e aperto a tutti quei cittadini che intendano portare avanti le proprie battaglie all'insegna del civismo inclusivo". L'Associazione, dal Blog delle Stelle,la direzione di marcia ormai autonoma da M5s e inquadra il futuro osservando del resto che "stiamo assistendo già da tempo ad un mutamento radicale del modo di fare politica", e che dunque "le generazioni future vivranno in una società nella quale l'idea stessa die movimenti come li conosciamo oggi sarà superata". "La politica sarà basata su una estrema personalizzazione degli interessi civici individuali e sulle battaglie che i singoli cittadini costruiranno dal basso", pronosticache spiega di volere "lavorare affinchè queste battaglie e ...

