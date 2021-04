Genshin Impact: uomo arrestato, voleva uccidere i capi del team MiHoYo – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di lunedì 26 aprile 2021) La polizia di Shanghai ha arrestato un uomo intenzionato ad uccidere gli autori di Genshin Impact, in particolare i fondatori del team MiHoYo.. Genshin Impact diventa protagonista di un’inquietante storia di cronaca con l’arresto di un uomo a Shanghai per tentato omicidio: voleva infatti uccidere i fondatori del team MiHoYo, infiltrandosi nel quartier generale della compagnia armato di un coltello. Le informazioni sono ancora piuttosto scarse: la polizia di Shanghai si è limitata a riferire il 24 aprile di aver arrestato il sospetto che si era già introdotto all’interno dell’edificio che ospita MiHoYo a Shanghai, in ... Leggi su helpmetech (Di lunedì 26 aprile 2021) La polizia di Shanghai haunintenzionato adgli autori di, in particolare i fondatori del..diventa protagonista di un’inquietante storia di cronaca con l’arresto di una Shanghai per tentato omicidio:infattii fondatori del, infiltrandosi nel quartier generale della compagnia armato di un coltello. Le informazioni sono ancora piuttosto scarse: la polizia di Shanghai si è limitata a riferire il 24 aprile di averil sospetto che si era già introdotto all’interno dell’edificio che ospitaa Shanghai, in ...

Advertising

AnimalCrescent : Hail China! - cometakoo : io cbe twitto di genshin impact come se avessi capito qualcosa di come funziona sto gioco. - jupivter : Scaricando genshin impact per vedere com'è - yellowduck_simp : Tutti: ?????????Zhongli????????? Io:... ?????????DIONA PLS COME HOME????????? SONO ALLA DISPERATA RICERCA DI UN ARCIERE E IL B… - thurkkjk : joguei genshin impact eh odiei -