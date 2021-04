Furto in un bar tabacchi nel Casertano | asportati soldi | Gratta e Vinci e slot machine

(Di lunedì 26 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoVairano Scalo (Ce) –nel cuore della notte all’interno di un bara Vairano Scalo: asportato un cambio valute con 800 euro all’interno, sigarette,, alcunee altri articoli di tabaccheria. Un frastuono con la saracinesca che è stata divelta e ha fatto scattare l’allarme; immediato è stato l’intervento delle Forze dell’Ordine che, però, hanno potuto solo constatare ilavvenuto. Ritrovato, in prossimità dell’esercizio commerciale, materiale atto allo scasso. Acquisite le immagini delle videocamere di sorveglianza per provare a risalire agli autori del. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

