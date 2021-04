Esami terza media e Maturità, ecco la programmazione Rai dedicata. Nota MI (Di lunedì 26 aprile 2021) Prosecuzione della collaborazione Ministero dell’Istruzione-RAI - programmazione dedicata agli Esami di Stato. Prosegue la collaborazione tra Ministero Istruzione e Rai con l’obiettivo di fornire contenuti sempre nuovi alle Istituzioni scolastiche, ai docenti, alle studentesse, agli studenti, alle famiglie, anche in vista degli Esami di Stato del primo e del secondo ciclo, cui sarà dedicata un’apposita programmazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 aprile 2021) Prosecuzione della collaborazione Ministero dell’Istruzione-RAI -aglidi Stato. Prosegue la collaborazione tra Ministero Istruzione e Rai con l’obiettivo di fornire contenuti sempre nuovi alle Istituzioni scolastiche, ai docenti, alle studentesse, agli studenti, alle famiglie, anche in vista deglidi Stato del primo e del secondo ciclo, cui saràun’apposita. L'articolo .

