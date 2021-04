Covid | Letta | come vota Salvini su Odg per coprifuoco di Fdi?

Advertising

LPincia : RT @GiancarloDeRisi: Un italiano su 5 ha il problema di pagare mutui o bollette, 11 milioni hanno evidenti problemi economici e 3 di caratt… - Carla44613652 : Se appare cambio canale ma segue Prodi poi Draghi, Napolitano, letta, casini, del rio ..e poi Cusani, da mila no, P… - ENRICO27218318 : RT @GiancarloDeRisi: Un italiano su 5 ha il problema di pagare mutui o bollette, 11 milioni hanno evidenti problemi economici e 3 di caratt… - GirolamoNavarra : RT @GiancarloDeRisi: Un italiano su 5 ha il problema di pagare mutui o bollette, 11 milioni hanno evidenti problemi economici e 3 di caratt… - Diana55619557 : RT @GiancarloDeRisi: Un italiano su 5 ha il problema di pagare mutui o bollette, 11 milioni hanno evidenti problemi economici e 3 di caratt… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Letta

Lo ha detto il segretario del Pd Enricoa Radio Immagina.(Segue) .Ora vedremo quello che la Lega voterà in Parlamento', ha aggiuntoCoronavirus in Italia, il bollettino di lunedì 26 aprile del Ministero della Salute: dopo le 17 i dati completi su Leggo.it a questa pagina. Nel giorno delle riaperture ...Bologna, 26 aprile 2021 - L'Emilia Romagna è tornata oggi in zona gialla, assieme a tante altre regioni italiane (qui le regole). Zona gialla in Emilia Romagna, Marche e Veneto: ...