Ultime Notizie Roma del 25-04-2021 ore 18:10 (Di domenica 25 aprile 2021) Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi è il 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo staffetta di iniziative dell’anpi e celebrazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che richiama unità e riconciliazione per la rinascita e con il premier draghi che da via Tasso dice no ai revisionismi linguaggio d’odio che diffonde veleno e invita a ricordare chi si sacrifica per noi perché senza di loro coraggio non avremo la libertà e diritti di cui godiamo diritti e libertà non Marta bilico nulla più fragile di quanto si pensi È necessario che oggi lo spirito di unità che animò la resistenza dice la guardasigilli Marta cartabia una missionaria Laica italiana Nadia di un 50 anni originaria di Schio in provincia di Vicenza è stata uccisa in Perù a colpi di Machete Forse durante un ... Leggi su romadailynews (Di domenica 25 aprile 2021)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione da Francesco Vitale in studio oggi è il 76esimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo staffetta di iniziative dell’anpi e celebrazioni con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che richiama unità e riconciliazione per la rinascita e con il premier draghi che da via Tasso dice no ai revisionismi linguaggio d’odio che diffonde veleno e invita a ricordare chi si sacrifica per noi perché senza di loro coraggio non avremo la libertà e diritti di cui godiamo diritti e libertà non Marta bilico nulla più fragile di quanto si pensi È necessario che oggi lo spirito di unità che animò la resistenza dice la guardasigilli Marta cartabia una missionaria Laica italiana Nadia di un 50 anni originaria di Schio in provincia di Vicenza è stata uccisa in Perù a colpi di Machete Forse durante un ...

