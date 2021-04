Super League: Inter graziata dalla UEFA. E non sarà nemmeno multata (Di domenica 25 aprile 2021) Super League: Inter graziata dalla UEFA, perché non sarà multata. Il club nerazzurro non rischia sanzioni pecuniarie Come riferito da Repubblica l’Inter non sarà multata per aver preso parte attivamente al progetto Superlega. Il club nerazzurro infatti lo scorso 21 aprile ha scritto in un comunicato ufficiale che «il club non fa più parte del progetto SuperLeague»: Juve e Milan si sono sfilate con messaggi meno diretti. La ragione è semplice: l’Inter in caso di uscita dalla Super League potrebbe essere esentata dal pagamento di penali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021), perché non. Il club nerazzurro non rischia sanzioni pecuniarie Come riferito da Repubblica l’nonper aver preso parte attivamente al progettolega. Il club nerazzurro infatti lo scorso 21 aprile ha scritto in un comunicato ufficiale che «il club non fa più parte del progetto»: Juve e Milan si sono sfilate con messaggi meno diretti. La ragione è semplice: l’in caso di uscitapotrebbe essere esentata dal pagamento di penali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

