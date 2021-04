Pirlo: “Le aspettative iniziali erano diverse. Non sono contento e non lo è nemmeno la società” (Di domenica 25 aprile 2021) Andrea Pirlo, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari del Franchi contro la Fiorentina: Il Pirlo di oggi quanto è diverso dal Pirlo che all’inizio si è seduto in panchina?“E’ diverso perché le aspettative iniziali erano diverse e non ritengo di aver compiuto il lavoro come si voleva. Ogni partita che passa si impara qualcosa ma non sono contento e non penso lo sia nemmeno la società”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il pari del Franchi contro la Fiorentina: Ildi oggi quanto è diverso dalche all’inizio si è seduto in panchina?“E’ diverso perché lee non ritengo di aver compiuto il lavoro come si voleva. Ogni partita che passa si impara qualcosa ma none non penso lo siala”. Foto: Facebook Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

romeoagresti : #Pirlo al termine di #FiorentinaJuve: “Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto… - Danielee1899 : RT @romeoagresti: #Pirlo al termine di #FiorentinaJuve: “Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto. E cr… - lookatbald : RT @romeoagresti: #Pirlo al termine di #FiorentinaJuve: “Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto. E cr… - CalcioPillole : Le parole di Andrea Pirlo dopo il pareggio del Franchi. #FiorentinaJuventus - Romanito_21 : RT @romeoagresti: #Pirlo al termine di #FiorentinaJuve: “Rispetto alle aspettative iniziali, non sono contento di quello che ho fatto. E cr… -