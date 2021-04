Inter-Verona- 1-0: Darmian sblocca i nerazzurri (Di domenica 25 aprile 2021) Oggi 25 Aprile 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si è disputata la partita Inter-Verona di Serie A. Nel primo tempo i la squadra di casa ci prova per due volte, ma manca l’ultimo tocco in area di rigore, ma anche il Verona ha una buona occasione che non sfrutta. Nel secondo tempo ci sono molte occasioni per l’Inter che non vanno come sperato mentre il Verona non molla di un centimetro ma alla fine Darmian certifica la vittoria dei nerazzurri. Inter-Verona: formazioni e dove vederla Inter-Verona: formazioni ufficiali Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku. Allenatore: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 25 aprile 2021) Oggi 25 Aprile 2021 nello Stadio Giuseppe Meazza alle ore 15:00 si è disputata la partitadi Serie A. Nel primo tempo i la squadra di casa ci prova per due volte, ma manca l’ultimo tocco in area di rigore, ma anche ilha una buona occasione che non sfrutta. Nel secondo tempo ci sono molte occasioni per l’che non vanno come sperato mentre ilnon molla di un centimetro ma alla finecertifica la vittoria dei: formazioni e dove vederla: formazioni ufficiali(3-5-2): Handanovic, Skriniar, de Vrij, Bastoni, Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic, Lautaro, Lukaku. Allenatore: ...

