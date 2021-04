Inter, Skriniar: «Mai avuto problemi con Conte» (Di domenica 25 aprile 2021) Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Verona Milan Skriniar, difensore dell’Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Oggi era molto importante vincere, forse non abbiamo giocato una bellissima partita ma dopo i due pareggi contava solo portare a casa i tre punti. L’esultanza dopo il gol di Darmian dimostra che siamo un gruppo unito: anche chi gioca meno aiuta sempre e dà il massimo, sono orgoglioso di questa squadra e di quello che stiamo facendo. L’umore è alto, ovviamente dopo una vittoria così sofferta ci sono applausi e gioia nello spogliatoio. Siamo un gruppo unito, forte, attacchiamo e difendiamo insieme. L’umore è alto, ovviamente dopo una vittoria così sofferta ci sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Milan, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Verona Milan, difensore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Verona. Le sue dichiarazioni. VITTORIA – «Oggi era molto importante vincere, forse non abbiamo giocato una bellissima partita ma dopo i due pareggi contava solo portare a casa i tre punti. L’esultanza dopo il gol di Darmian dimostra che siamo un gruppo unito: anche chi gioca meno aiuta sempre e dà il massimo, sono orgoglioso di questa squadra e di quello che stiamo facendo. L’umore è alto, ovviamente dopo una vittoria così sofferta ci sono applausi e gioia nello spogliatoio. Siamo un gruppo unito, forte, attacchiamo e difendiamo insieme. L’umore è alto, ovviamente dopo una vittoria così sofferta ci sono ...

