Gp Suzuka | rinnovo fino al 2024

Il Gp di Suzuka continuerà a far parte del calendario della Formula Uno. Il Giappone dunque resterà una tappa fondamentale per i team fino al 2024. L'annuncio è stato dato dalla F1 nella giornata di ieri. Red Bull: il motore Honda è l'alleato che mancava Gp Suzuka: la F1 vuole crescere anche in Asia? Nella scorsa stagione, il gran premio di Suzuka era stato cancellato a causa dell'avanzare della pandemia. In occasione della stagione 2021, il gp farà ritorno nel calendario della Formula Uno. Da sempre tappa obbligatoria e affascinante per il piloti, il circuito è uno dei più difficili e tecnici della stagione di F1 e riserva sempre gran premi ricchi di sorprese. Continuerà a farlo fino al 2024. Nella giornata di ieri, la F1 ha annunciato il rinnovo.

