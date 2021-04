Gianni Morandi, La Mano Non Recupera: “Ancora Non Si Muove” (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il brutto incidente che gli ha provocato gravi ustioni in varie parti del corpo, Gianni Morandi mette al corrente i fan sul suo attuale stato di salute. “Ho iniziato ... Leggi su youreduaction (Di domenica 25 aprile 2021) Dopo il brutto incidente che gli ha provocato gravi ustioni in varie parti del corpo,mette al corrente i fan sul suo attuale stato di salute. “Ho iniziato ...

Advertising

UNDMofficial : New post: Gianni Morandi incidente: “La mano non si muove, la strada è lunga” - infoitsalute : Gianni Morandi, dopo l’incidente domestico, la mano ancora non si muove - andreaseperso : Guardate - zazoomblog : Gianni Morandi di nuovo nei guai: “Non la muovo per niente” - #Gianni #Morandi #nuovo #guai: #muovo… - hulkevberg : la mamma italiana l'ha chiamato Gianni Morandi quindi non è una coincidenza -