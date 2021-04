Barbara D’Urso abbandonata da chi dovrebbe sostenerla: “Sa di andare verso il declino” (Di domenica 25 aprile 2021) Recentemente Barbara D’Urso non sta passando il suo miglior momento di carriera ma come se non bastasse si è ritrovata sotto attacco da chi dovrebbe sostenerla. Barbara D’Urso (Instagram)Sono tantissimi anni che Barbara lavora in ambito televisivo, per la precisione dalla fine degli anni settanta, quando ha esordito nell’emittente “Telemilano 58”, ovvero quella che qualche tempo dopo diventerà Canale 5. È proprio sulle frequenze di quest’ultimo canale che la D’Urso è stata in grado di affermarsi come una delle conduttrici più apprezzate sul piccolo schermo. Le ore che ha trascorso in diretta durante le riprese dei suoi programmi sono una miriade, tanto che da molti è definita la “regina di Canale 5”. Visualizza questo ... Leggi su kronic (Di domenica 25 aprile 2021) Recentementenon sta passando il suo miglior momento di carriera ma come se non bastasse si è ritrovata sotto attacco da chi(Instagram)Sono tantissimi anni chelavora in ambito televisivo, per la precisione dalla fine degli anni settanta, quando ha esordito nell’emittente “Telemilano 58”, ovvero quella che qualche tempo dopo diventerà Canale 5. È proprio sulle frequenze di quest’ultimo canale che laè stata in grado di affermarsi come una delle conduttrici più apprezzate sul piccolo schermo. Le ore che ha trascorso in diretta durante le riprese dei suoi programmi sono una miriade, tanto che da molti è definita la “regina di Canale 5”. Visualizza questo ...

Advertising

MarioManca : La battuta su Barbara D'Urso. #Amici20 - Profilo3Marco : RT @fanpage: #Amici20, Nino Frassica fa una battuta su Barbara d'Urso, ma Maria non si scompone - FloraPiachica : RT @amaricord: Storpia i nomi di tutti, porta un libro su Maria, cita Barbara D'Urso, percula i novax, la televisione italiana ha bisogno d… - cristia_urbano : RT @tvblogit: “Maria De Filippi, quando è nata, piange. E Barbara d’Urso la invita subito come ospite a Pomeriggio Live” - Nino Frassica ad… - infoitcultura : Barbara d’Urso come non l’avete mai vista -