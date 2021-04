Atp Belgrado | Berrettini vince torneo

(Di domenica 25 aprile 2021) Matteol’Atp die conquista il quarto titolo della carriera. Il 25enne romano, numero 10 Atp, nella finale del Serbia Open supera il russo Aslan Karatsev, numero 28 del ranking, per 6-1 3-6 7-6 (7-0) in 2h27?. Funweek.

Il tennista italiano Matteo Berrettini vince il torneodi. Battuto 2 set a 1 in finale il russo Karatsev 6 - 1 3 - 6 7 - 6. Berrettini si era qualificato per la finale del Serbia Open, torneo di tennis250 con un montepremi di 650.000 ...Matteo Berrettini è tornato: il romano, n°10 del mondo, ha conquistato il 'Serbia Open' , torneo250 che si è giocato sul rosso di. Al secondo torneo in singolare dopo l'infortunio che lo ha bloccato a Melbourne e che gli ha causato uno stop di due mesi, Berrettini si è imposto in ...(Adnkronos) - Matteo Berrettini vince l'Atp di Belgrado e conquista il quarto titolo della carriera. Il 25enne romano, numero 10 Atp, nella finale del Serbia Open supera il russo Aslan Karatsev, ...Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Belgrado con il tennista italiano che ha battuto il russo Karatsev in finale ...