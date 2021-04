**Tennis: Atp Barcellona, Sinner ko con Tsitsipas in semifinale** (Di sabato 24 aprile 2021) Barcellona, 24 apr. - (Adnkronos) - Si ferma in semifinale la cosa di Jannik Sinner al torneo Atp 500 di Barcellona (terra, montepremi 1.565.480 euro). L'azzurro, numero 19 del mondo e 11 del seeding, cede al greco Stefanos Tsitsipas, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 23 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 24 aprile 2021), 24 apr. - (Adnkronos) - Si ferma in semifinale la cosa di Jannikal torneo Atp 500 di(terra, montepremi 1.565.480 euro). L'azzurro, numero 19 del mondo e 11 del seeding, cede al greco Stefanos, numero 5 del ranking Atp e seconda testa di serie, con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 23 minuti.

