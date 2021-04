Sottomarino scomparso in Indonesia, “È affondato”: a bordo 53 persone (Di sabato 24 aprile 2021) Il Sottomarino scomparso in Indonesia, al largo della costa di Bali, secondo le autorità sarebbe affondato: a bordo c’erano 53 persone Oggi purtroppo siamo costretti a raccontarvi una brutta notizia di cronaca. Il Sottomarino scomparso in Indonesia, al largo della costa di Bali, con 53 persone a bordo sarebbe affondato. La comunicazione è giunta dalle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 24 aprile 2021) Ilin, al largo della costa di Bali, secondo le autorità sarebbe: ac’erano 53Oggi purtroppo siamo costretti a raccontarvi una brutta notizia di cronaca. Ilin, al largo della costa di Bali, con 53sarebbe. La comunicazione è giunta dalle L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Agenzia_Ansa : Il sottomarino scomparso al largo della costa di Bali con 53 persone a bordo è affondato: lo hanno comunicato le au… - marcodimaio : Cordoglio e sgomento per le morte dei 53 membri dell’equipaggio a bordo di un #sottomarino indonesiano scomparso ne… - Corriere : Indonesia, ritrovati resti del sottomarino scomparso. «Nessuna speranza per i 53 marinai» - tax_tweet : Ritrovati i resti del sottomarino scomparso: “È affondato, i 53 marinai hanno finito l’ossigeno” - lunarossa31 : Sottomarino scomparso in Indonesia: trovati relitti in mare - la Repubblica -