Sabato prevalentemente soleggiato in Abruzzo e nel Chietino | le previsioni

(Di sabato 24 aprile 2021) Giornata in prevalenza soleggiata quella di oggi 24 aprile ine nel, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Inoltre, secondo 3bmeteo non sono previste piogge nelle prossime ore. ...

Advertising

3BMeteo : Buona notizia #meteo: sarà un weekend prevalentemente primaverile - arpalombardia : #Meteo @RegLombardia, nel prossimo weekend #temperature massime in pianura oltre i 20°C. Condizioni stabili daranno… - tuttoggi : Che tempo fa Umbria Sabato. Giornata con tempo stabile su tutto il territorio con cieli prevalentemente sereni si… - 3BMeteo : Un weekend prevalentemente primaverile ci attende... #meteoweekend #meteo - bitchimluca : La giornata di sabato 17 aprile si prospetta prevalentemente diopœrcö con fenomeni alternati a schiarite. Nel detta… -

Ultime Notizie dalla rete : Sabato prevalentemente

ChietiToday

Giornata in prevalenza soleggiata quella di oggi 24 aprile in Abruzzo e nel Chietino, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Inoltre, secondo 3bmeteo non sono previste piogge nelle prossime ore. ...Prenotazione obbligatoria allo 060608 entro venerdì 30 aprile e nei Tourist Infopoint entro... L'esposizione coinvolgeràil Parco dei Daini e l'area di Piazza di Siena, oltre al ...Previsioni meteo della giornata di sabato le previsioni meteo del 24 aprile. Rimani connesso con noi per essere sempre aggiornato ...L’espansione dell’anticiclone delle Azzorre dal Mediterraneo occidentale verso il Regno Unito garantirà un generale miglioramento del tempo sul nord Italia per tutto il week end, anche se non mancherà ...