Pagelle Pordenone-Pisa 2-2 | voti e tabellino | Serie B 2020 2021

(Di sabato 24 aprile 2021) Lee ildi, match valevole per il recupero della trentesima giornata del campionato di, in cui i padroni di casa riescono a strappare un pareggio per 2-2 nonostante l’inferiorità numerica. LA CRONACA DEL MATCH(4-3-2-1): Perisan 6; Berra 6.5, Camporese 6, Barison 5, Falasco 6.5 (44? st Pasa sv); Misuraca 6, Scavone 6.5 (13? st Bassoli), Magnino 5.5; Zammarini 7.5 (44? st Chrzanowski sv), Mallamo 6 (33? st Vogliacco 5.5); Ciurria 8. Panchina: Bindi, Fasolino, Biondi, Stefani, Rossetti, Banse, Secli, Samotti. Allenatore: Domizzi 6.(4-3-1-2): Gori 7.5; Belli, Meroni 6 (41? st Benedetti sv), Caracciolo, Lisi 6 (32? st Beghetto sv); Marin 6.5 (23? st Sibilli 5.5), Mazzitelli ...

Arbitro : Sig. Aureliano di Bologna. Assistenti : Sig. Tolfo di Pordenone e Sig. Prenna di Molfetta. IV Uomo : Sig. Maresca di Napoli. VAR : Sig. Pairetto di Torino. Perisan 5,5 - Fin troppo disinvolto nelle uscite, per poco non la combina grossa. Incolpevole sul primo gol, Marconi lo spiazza dagli undici metri. Berra 6 - Puntuale nelle diagonali difensive, non si ... Le pagelle di Pordenone-Pisa 2-2: i voti e il tabellino del match valevole per il recupero della trentesima giornata del campionato di Serie B 2020/2021