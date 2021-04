L'ostacolo del coprifuoco e i ristoranti solo all'aperto, dalla Regione via libera a porticati e verande (Di sabato 24 aprile 2021) ANCONA - Le Marche della ripartenza sono divise e in subbuglio: le nuove regole da applicare alla zona gialla che scatterà lunedì sono ancora molto confuse soprattutto per il settore ristorazione che ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 24 aprile 2021) ANCONA - Le Marche della ripartenza sono divise e in subbuglio: le nuove regole da applicare alla zona gialla che scatterà lunedì sono ancora molto confuse soprattutto per il settore ristorazione che ...

Advertising

stefanelli_94 : RT @marialuisology: Odio le frasi che cominciano con 'arriva quando smetti di volerlo', come se il desiderare fosse il principale ostacolo… - sportli26181512 : Inter, Conte a caccia del match point scudetto: domenica c'è il Verona: A San Siro arriva il Verona. I nerazzurri v… - ScikingFS : Siccome siamo in emergenza è tutto è ammesso in spregio della costituzione e siccome il primo ostacolo allo svilupp… - Drowninginlove_ : RT @marialuisology: Odio le frasi che cominciano con 'arriva quando smetti di volerlo', come se il desiderare fosse il principale ostacolo… - marialuisology : Odio le frasi che cominciano con 'arriva quando smetti di volerlo', come se il desiderare fosse il principale ostac… -