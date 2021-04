Firenze: Mostra dell’Artigianato online, inaugurata da Giani (Di sabato 24 aprile 2021) E' online, ma sempre di evento si tratta: la Mostra internazionale dell'Artigianato di Firenze ha preso il via. Taglio del nastro, alla presenza del presidente della Toscana Giani, sia pure in modalità virtuale. La Mida si è aperta oggi, 24 aprile e, anche se solo on line, potrà essere visitata fino al 2 maggio all'indirizzo https://emporiomida.Mostrartigianato.it/it/mida-2021-online L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 24 aprile 2021) E', ma sempre di evento si tratta: lainternazionale dell'Artigianato diha preso il via. Taglio del nastro, alla presenza del presidente della Toscana, sia pure in modalità virtuale. La Mida si è aperta oggi, 24 aprile e, anche se solo on line, potrà essere visitata fino al 2 maggio all'indirizzo https://emporiomida.rtigianato.it/it/mida-2021-L'articolo proviene daPost.

Ultime Notizie dalla rete : Firenze Mostra Collodi: Parco e Giardino aprono il 1 maggio La presentazione in anteprima mondiale è prevista presso il Museo Italo - Americano di Los Angeles nella giornata inaugurale di una grande mostra dedicata alla cultura italiana - 4 giugno 2021 - .

Estrazioni del lotto di oggi, sabato 24 aprile 2021: i numeri vincenti Frequenze Quella che segue è una classifica che mostra invece i numeri che sono comparsi con ... per i numeri 15 sulla ruota di Milano ed il 63 su Firenze , seguito dal 65 sulla ruota di Palermo ed il ...

Firenze: mostra mercato fiori e piante rinviata a fine maggio

Firenze: Mostra dell'Artigianato online, inaugurata da Giani E' online, ma sempre di evento si tratta: la Mostra internazionale dell'Artigianato di Firenze ha preso il via. Taglio del nastro, alla presenza del presidente della Toscana Giani, sia pure in modalit ...

Mostra web per Laba Firenze e Suzhou Art & Design Technology Institut Un incontro virtuale all'insegna dell'arte e della sperimentazione con il campus formativo cinese Una mostra totalmente digitale dove le opere possono essere ammirate con un semplice click e a chilome ...

