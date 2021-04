Denise Pipitone | nuovi avvenimenti sconcertanti sulla scomparsa della piccola bimba Cos’è successo

(Di sabato 24 aprile 2021) Questa volta è Anna Corona, ex moglie del papà, a parlare ai microfoni di Quarto Grado, dopo le ultime dichiarazioni di Piera Maggio su una sua presunta infatuazione per lei. Non c’entro “Io e le mie figlie non c’entriamo nulla, anzi spero chepossa ritornare dalla sua mamma” dichiara Anna, a seguito delle paroleMaggio la quale aveva ribadito i sospetti verso lei e la figlia Jessica, assolta per insufficienza di prove. Piera aveva detto a Chi l’ha Visto? : Dico una cosa che in tutto questo tempo non ho mai raccontato pubblicamente ma questa sera la racconterò perché è tutto verbalizzato e messo agli atti. Io raccontai fin da subito gli atteggiamenti ambigui di Anna Corona ...

Ultime Notizie dalla rete : Denise Pipitone

Piera Maggio ospite di Mara Venier nella puntata del 25 aprile 2021 Ospite poi in studio Piera Maggio, madre di, tornata alla ribalta come noto nelle ultime settimane. La piccola ...Nella 33ma puntata in onda su Rai 1 il 25 aprile anche Rocio, Gregoraci, Claudia Pandolfi e l'intervista a Piera Maggio mamma diROMA - La 33puntata di 'Domenica In', in onda domenica 25 aprile, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come protagonisti tanti ospiti in ...Intervistata al programma di Rete 4 Quarto Grado, Anna Corona ha dichiarato che lei e le sue figlie, Jessica e Alice Pulizzi, non c'entrano nulla con la scomparsa della piccola Denise Pipitone. L'ex m ...Ospiti in tv 25 aprile: Domenica In, Da noi a ruota libera, Quelli che il calcio, Kilimangiaro. Resta aggiornato sulle novità e le anticipazioni su soap opera, fiction e serie tv!