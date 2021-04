Come sta andando Covax, il programma per la distribuzione equa dei vaccini contro Covid-19 (Di sabato 24 aprile 2021) (Foto: UNICEF Ethiopia via Flickr CC)Yemen, Costa Rica, Suriname, Nepal, Barbados, Montenegro, Tuvalu, El Salvator, Ecuador, Colombia, Brasile, Eswatini, Nicaragua. E via così, fino a superare quota 100, 118 esattamente nel momento in cui scriviamo. Per un totale di oltre 40 milioni di dosi, distribuite in tutto il mondo. A tanto ammontano oggi, rispettivamente, la conta dei paesi e dei vaccini raggiunti e distribuiti attraverso Covax, il programma internazionale globale per la distribuzione equa dei vaccini. Nelle scorse settimane si sono moltiplicati gli annunci sull’arrivo delle prime dosi in questo o quel paese – tra gli ultimi a essere raggiunti anche la Siria – e il superamento della quota 100 è stato accolto Come un primo importante traguardo del ... Leggi su wired (Di sabato 24 aprile 2021) (Foto: UNICEF Ethiopia via Flickr CC)Yemen, Costa Rica, Suriname, Nepal, Barbados, Montenegro, Tuvalu, El Salvator, Ecuador, Colombia, Brasile, Eswatini, Nicaragua. E via così, fino a superare quota 100, 118 esattamente nel momento in cui scriviamo. Per un totale di oltre 40 milioni di dosi, distribuite in tutto il mondo. A tanto ammontano oggi, rispettivamente, la conta dei paesi e deiraggiunti e distribuiti attraverso, ilinternazionale globale per ladei. Nelle scorse settimane si sono moltiplicati gli annunci sull’arrivo delle prime dosi in questo o quel paese – tra gli ultimi a essere raggiunti anche la Siria – e il superamento della quota 100 è stato accoltoun primo importante traguardo del ...

Advertising

capuanogio : #Ceferin sta facendo di tutto per passare dalla parte del torto. Discutere la #SuperLeague è opporsi è un conto, il… - CarloCalenda : Lo abbiamo denunciato settimane fa e sta peggiorando: a Roma ci sono 300 appartamenti dell'Ater, vuoti, che il Comu… - rubio_chef : Dove sta l’inneggio? C’è il rammarico semmai che tutte le pizze che ha preso negli anni (un po’ gli piace, sennò no… - pazzaXamici20 : nato come un gioco ma sta volta annego, ma io di pensarti non ne faccio a meno??????? - giovannarizzo5 : RT @giornaledelcibo: Il latte sta per scadere? Bando agli sprechi: ecco le nostre dritte per utilizzarlo in cucina, e non solo ?? https://t… -