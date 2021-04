Apple, gli hacker russi hanno rubato i dati dei nuovi progetti? (Di sabato 24 aprile 2021) REvil, gruppo russo di hacker dediti al furto per poi chiedere il riscatto, ha pubblicato i dettagli di un attacco portato a termine contro i computer di un fornitore Apple con cui gli hacker si sarebbero impossessati di dati sensibili relativi a nuovi dispositivi in fase di sviluppo. dati estremamente sensibili sarebbero stati rubati da L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 24 aprile 2021) REvil, gruppo russo didediti al furto per poi chiedere il riscatto, ha pubblicato i dettagli di un attacco portato a termine contro i computer di un fornitorecon cui glisi sarebbero impossessati disensibili relativi adispositivi in fase di sviluppo.estremamente sensibili sarebbero stati rubati da L'articolo proviene da Consumatore.com.

