Amici 20, chi è stato eliminato? Raffaele, Samuele e Deddy: ecco chi ha perso

Nella sesta puntata del serale di Amici 20 ci sono stati diversi colpi di scena. Dopo le consuete frecciatine tra la coach di danza classica Alessandra Celentano e la showgirl romana Lorella Cuccarini, oltre ai continui botta e risposta tra Zerbi – Arisa e Pettinelli, molti di voi avranno iniziato a farci l'abitudine che nelle messe in onda non ci saranno più, almeno per il momento, delle doppie eliminazioni. In occasione della puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri, sabato 24 marzo 2021, la produzione ha deciso di mantenere la stessa regola delle scorse registrazioni e di eliminare solo un concorrente. In questo modo, dunque, dopo la prima partita nessun allievo ha dovuto abbandonare immediatamente il talent show. Ad andare al ballottaggio finale sono stati 3 allievi: chi è stato eliminato tra ...

