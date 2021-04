Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni compie un mese: i festeggiamenti in casa Ferragnez e il video con Leone (Di venerdì 23 aprile 2021) Vittoria, la figlia di Fedez e Chiara Ferragni, compie un mese oggi. I suoi social-genitori la festeggiano postando anche un tenero video della neonata con il fratello Leone. Il primo mese di Vittoria: i festeggiamenti in casa Ferragnez È già passato un mese da quando è nata Vittoria, la secondogenita di Fedez e Chiara Ferragni. In queste poche settimane la coppia non ha mancato di postare sui social foto della piccola, che ha da subito conquistato i fan dei suoi genitori. Oggi, in particolare, tutta la famiglia Ferragnez è unita per festeggiare ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 23 aprile 2021), ladiunoggi. I suoi social-genitori la festeggiano postando anche un tenerodella neonata con il fratello. Il primodi: iinÈ già passato unda quando è nata, la secondogenita di. In queste poche settimane la coppia non ha mancato di postare sui social foto della piccola, che ha da subito conquistato i fan dei suoi genitori. Oggi, in particolare, tutta la famigliaè unita per festeggiare ...

