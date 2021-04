Twitch | la chat diventa più ordinata | ora si possono creare threadHDblog it

(Di venerdì 23 aprile 2021) Ladiè sicuramente il cuore pulsante (e spammona) della piattaforma: da oggi si arricchisce con la possibilità di rispondere direttamente ai messaggi ethread.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

HDblog : Twitch, la chat diventa più ordinata: ora si possono creare thread - ramaberu : @parabatears sisi assolutamente io ho fatto l'errore di riscaricarmi tiktok l'anno scorso (l'ho disinstallato di re… - _complessata : @FlaviaGufetta Esatto, inoltre sono molto condizionati da ciò che scrivono nella chat durante la live di Twitch, va… - RealDrCollision : RT @Nachos_euw: - wwwanpaus : RT @Nachos_euw: -

Ultime Notizie dalla rete : Twitch chat

HDblog

... che comunicano attraverso chiamate vocali, videochiamate, messaggistica istantanea, media e file inprivate. Si pensi a piattaforme di livestreaming comedi proprietà di Amazon , con ...Laè il cuore di, una piattaforma che si basa proprio sull'interazione viva e diretta tra chi crea i contenuti e gli spettatori. Il canale viola offre già tante opzioni e giochi per ...La chat è il cuore di Twitch, una piattaforma che si basa proprio sull'interazione viva e diretta tra chi crea i contenuti e gli spettatori. Il canale viola offre già tante opzioni e giochi per ...Si pensi a piattaforme di livestreaming come Twitch di proprietà di Amazon, con oltre un milione di utenti online a qualsiasi ora, più delle reti televisive statunitensi. Recenti le trattative di ...